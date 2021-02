Incorrecta, política migratoria de México y EU, afirman

Luego de los recientes aseguramientos de migrantes en los municipios de Río Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán el activista social Jairo Guarneros Sosa dijo que la política migratoria de Guatemala, Estados Unidos y México no es la correcta, pues el país norteamericano funciona gracias a la mano de obra mexicana y centroamericana.

"Es una contención hipócrita porque también necesitan de la mano de obra mexicana y centroamericana, no puedes entender una economía de los Estados Unidos sin la presencia de mano de obra latinoamericana".

Aseguró que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Los Estados Unidos en nada favorecerá a la política migratoria, poniendo como ejemplo las confirmaciones por contención en Guatemala.

"En Guatemala se está siguiendo toda la política estadounidense de contención y eso que hizo la fuerza pública para reprimir a los ciudadanos hondureños y demás que venían en esta caravana, también recientemente lo acaba de anunciar Andrés Manuel López Obrador, que van a continuar con la propuesta para la política migratoria de contención, lo que quieren es procurar que no lleguen".

Guarneros Sosa aseguró que la política migratoria se recrudece aún más por la pandemia, pues se piensa que se desplaza gente o que llegan a robarse los pocos existentes.

"El comentario más recurrente es que vienen a quitarnos los pocos empleos que hay, si no hay empleos para nosotros cómo les está ofreciendo el Presidente empleos para que se queden acá y otros comentarios más.

"Esto mismo que pasa acá en el país, también sucede en los Estados Unidos, nuestros paisanos no se están robando los empleos, es culpa de ellos que estemos en crisis, es culpa de ellos que no tengamos trabajo. Entonces hay una presión obviamente le quita la responsabilidad del Estado al Gobierno, entonces no es responsabilidad de ellos, la crisis es responsabilidad de quienes están haciendo ese trabajo de manera ilegal y otros ya legalizado como estadounidenses".