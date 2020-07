Inconformidad entre locatarios de Poza Rica

La restricción comercial ejecutada por el Ayuntamiento sólo favorece a las cadenas comerciales, mientras que varias personas corren el riesgo de ser despedidas de sus empleos, afirmaron los comerciantes del mercado Poza Rica y vendedores ambulantes ubicados en el centro de la ciudad.

Para los locatarios, el gobierno de Poza Rica, en plena pandemia del COVID-19, no es "parejo" con todos aquellos que se dedican al comercio porque mientras a los pequeños negocios "no esenciales" les prohíben laborar, las tiendas departamentales trabajan con normalidad.

Es la explicación que dio el líder moral y asesor del mercado Poza Rica, Humberto San Román Burgos al considerar que la autoridad local tiene favoritismos con empresarios foráneos como el caso de las sucursales de Electra, Coppel, Sams, y la cadena comercial Oxxo.

En contra parte, ayer, durante el operativo efectuado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, así como de Protección Civil estatal exhortaron a negocios, de ropa, zapatos y otros artículos no esenciales a cerrar nuevamente ante el incremento de contagios y muertes de personas por coronavirus.

Este martes 30 de junio, los establecimientos visitados acataron la indicación y decidieron nuevamente a bajar las "cortinas" para contribuir a la prevención del virus en tanto el semáforo no pasa de rojo a verde, pero varios locatarios se inconformaron al ver que las cadenas comerciales trabajaron con normalidad, respetando las medidas sanitarias como el uso de cubre bocas, gel antibacterial, y sana distancia.

En el caso del mercado Poza Rica, la directiva de la Unión de Comerciantes le pusieron un lapso de 24 horas para que cerraran los 270 locales que se ubican en el área remodelada, de donde dependen más de mil trabajadores, mientras que a los propietarios de los negocios se les ha acumulado la deuda de la luz, la nómina, agua y los impuestos municipales.

En un sondeo realizado entre algunos mercantes coincidieron en que esta vez no cederán a las indicaciones de las autoridades locales en tanto no obliguen a cerrar las tiendas departamentales que operan en la ciudad, pues ellos también cumplen con las normas de salubridad, pero no son tratados como el mismo respeto.