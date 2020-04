Incendio devasta fábrica recicladora en carretera federal Orizaba-Córdoba

Un voraz incendio devastó una fábrica recicladora ubicada a un costado de la carretera federal 150 Orizaba-Córdoba a la altura del Ejido de Cuautlapan perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán.

La fuerte conflagración ocasionada presumiblemente por las altas temperaturas que se registraron en la región centro, provocó una inmediata movilización de cuerpos policiales y bomberos de los municipios de Córdoba, Fortín, Orizaba, Ciudad Mendoza, Nogales y pipas de agua de Ixtaczoquitlán.

De acuerdo al reporte policial, el incendio inició alrededor de las 18:00 horas de este domingo en el interior de la planta recicladora denominada "Ecotainer" ubicada sobre la carretera Estatal 150 Orizaba- Córdoba, justo sobre la Avenida 27 de Septiembre de dicha Congregación.

Las autoridades confirmaron que, en el interior de la recicladora no se encontraba ningún trabajador, por lo que no hubo ninguna persona lesionada o muerta, mientras que el velador resultó con crisis nerviosa, mismo que fue trasladado por paramédicos de la Unidad de Protección Civil a un sanatorio particular para su valoración.

Debido a que el incendio se tornó incontrolable que ya que el material que se encontraba en su interior era muy flamable, al tratarse residuos que se simulan al bagazo de la caña de azúcar, cuerpos policiales como de la unidad de Protección Civil tuvieron que desalojar ocho familias del mismo número de viviendas que se ubican en las inmediaciones de la planta, con la finalidad de garantizar su integridad física.

Cabe señalar que la Carretera Federal en su tramo Ixtaczoquitlán- Fortín fue totalmente cerrada la circulación vehicular, con el objeto de no entorpecer las maniobras de rescate.

Hasta las 21:00 horas de este domingo, el incendio no ha sido controlado, por lo que bomberos de diferentes municipios trabajan a marchas forzadas para controlarlo y sofocarlo.