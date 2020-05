IMSS recomendó a pacientes con cáncer no exponerse; atención continúa

Con respecto a la nota informativa donde se señala que debido a la emergencia sanitaria el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suministra los medicamentos oncológicos necesarios, pero los pacientes deben buscar dónde recibir quimioterapia, la Oficina de Representación Veracruz Sur informa:

El pasado 6 de mayo, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36, se presentó el esposo de una paciente oncológica para solicitar el medicamento y el material para aplicarle su ciclo de quimioterapia, programadas para el 14 y 28 de mayo.

El coordinador de Medicina Interna le explicó que el tratamiento se aplicará en el HGZ No. 32, en Minatitlán, debido a las medidas de reconversión del HGZ No. 36, derivada de la emergencia sanitaria.

El esposo de la paciente rechazó llevarla al HGZ No.32; y argumentó que él se encargaría de su aplicación en una clínica particular.

Asimismo, deslindó al Instituto de la responsabilidad de aplicar el tratamiento, lo cual quedó documentado en una nota elaborada por el área de Trabajo Social.

Ante la imposibilidad de que a la paciente le aplicaran el tratamiento en una clínica particular, el HGZ No. 36 la contactará para ofrecerle nuevamente la aplicación en el HGZ No. 32.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refrenda su compromiso de velar por la salud de sus pacientes oncológicos, así como de brindarles el tratamiento oportuno.