Por falta de material en el IMSS #32 de Minattilán, no atienden a lesionado

A cinco días de su ingreso a la clínica número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentando tres fracturas en extremidades, continúa sin atención médica el empleado Sebastián Reyes Orozco, víctima de un accidente en moto el pasado viernes cuando transitaba en el Bulevar Instituto Tecnológico, frente a la colonia Oaxaqueña; personal médico se escuda en mencionar que no hay material ni insumos para la intervención.

"Yo lo que necesito es que le pongan atención a mi hijo, que lo atiendan pues, pregunto y pregunto y lo único que me dicen es que no hay material, que hasta dentro de ocho, 15 o 20 días tendrán todo, yo no quiero que llegue a perder su pierna", expuso Loida Orozco Lorenzo, madre del paciente de 24 años.

Denunció que dentro de la clínica número 32 del IMSS han recibido burlas y malos tratos de empleados, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades con el fin de recapacitar en las acciones y medidas dentro del hospital.

Agregó la afligida madre que el estado del individuo es delicado, mientras que lo mantienen inmóvil, pero sin atención en las fracturas en piernas derivado a la falta de "clavos" para poder intervenirlo a la brevedad.

Aunque han solicitado el traslado de Sebastián a otro centro médico, la respuesta es que no tiene caso alguno, pues no existe material al momento en las clínicas de referencia.

"El director nunca está, hablamos con el suplente y lo único que nos dijeron es que hay que esperar hasta que llegue el material", puntualizó la dama, al insistir en el temor que su hijo llegue a tener complicaciones y pueda perder su pierna.

Cabe recordar que Sebastián es repartidor de conocida cadena de pizzas, siendo protagonista del accidente que lo dejó tendido en el pavimento con las graves fracturas y otros golpes que lo mantienen internado, pero sin atención.