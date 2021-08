Imputarán a Duarte las desapariciones forzadas durante su gobierno

El próximo lunes 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por ello, el Coletivo "Solecito" conmemorará dicha fecha con una exigencia pública a las autoridades que correspondan para que le imputen al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, las desapariciones forzadas durante su gobierno.

"Él está preso por temas patrimoniales, sabemos que en estos momentos está preso, no le pueden hacer la imputación enseguida pero deben de tener todo el expediente ya armado para que cuando haya la más leve amenaza de que va a salir, se regrese en ese mismo momento, él no debe debe volver a la calle como un hombre libre, jamás, no tiene derecho a eso.

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas incluso convoca ya en sus redes sociales que el día 30 el punto de reunión será en el tranvía del recuerdo a las 10 de la mañana, de ahí saldrá un recorrido a pie rumbo a la Explanada Plaza de la República en el malecón de esta ciudad.

"Vamos a hacer esa exigencia para que las autoridades se pongan a trabajar y que no nos hagan caso omiso, que estamos hablando en serio" dijo Díaz Genaro quien aseguró se entregará un documento además de que se hará una exigencia pública.

En todo el país se hará algo conmemorativo a estas víctimas, se estima que a las 11 de la mañana todos estén reunidos en la explanada, la convocatoria a la caminata está abierta principalmente a familiares de desaparecidos así como a público en general