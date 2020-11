Improcedentes, medidas contra ex policías de Orizaba: abogado

El abogado César Augusto Cortes Osorio, defensor de dos de los oficiales de la Policía Municipal de Orizaba presos por el supuesto asesinato de los hermanos Román y Ernesto Pérez González, señaló que la ampliación de un año de las medidas cautelares es improcedente, por lo que estarán recurriendo a un amparo federal en Córdoba; de negárselos, pedirán la facultad de atracción para que la Suprema Corte de Justicia tome conocimiento de la revisión del amparo.

"La Constitución es muy clara en el sentido de que cuando al cumplir los dos años de la medida cautelar, que fue la prisión preventiva, no se ha cumplido, se debe dejar en inmediata libertad de las personas cuando no habido mecanismos de defensa", dijo.

El litigante aseguró que si en algún momento se llegara a dar la ampliación de la medida cautelar o la prisión preventiva en contra, estará recurriendo al amparo; "y en el caso de que el amparo fuera negado vamos a solicitar la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia para que conozca de la revisión de las medidas cautelares porque hemos visto desafortunadamente que en el estado todo ha funcionado con base en presiones políticas".

Detalló que todas las evidencias las estarán mostrando ante la SCJN para que pueden tener una visión legal del tema, pues ya se han cumplido los dos años de la medida que en su momento un juez determinó.

"Lo que legalmente procede es la libertad, porque se ha alargado el asunto como consecuencia de cosas que ha venido haciendo la otra parte al interior de los órganos jurisdiccionales y finalmente es una responsabilidad atribuible a ellos".

Cortés Osorio puntualizó que aún persisten inconsistencias en el caso, pues en un principio se señaló al Director de Gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández, como responsable de los hechos y ahora resulta que los agraviados ya no lo señalan como el responsable, si no que ahora lo traen como un testigo presencial.

"Yo creo que antes que otra cosa tendrían que dar una explicación pública del porqué de los hechos, qué cambio tan drásticamente a estas alturas del partido y ha sido motivo del retraso de todo esto".

Recalcó que los policías tienen todo el derecho en salir en libertad de forma inmediata, mientras que cuatro más podrían estar en debatir por los mecanismos de defensa.

En cuanto a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el abogado defensor dijo que está totalmente fuera de lugar.

"El juicio o el proceso penal está parado, no ha habido ni siquiera la etapa intermedia que es la depuración de pruebas para ver qué pruebas van a llegar a juicio, entonces desde ahí está totalmente desfasada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que dicho sea de paso es un mito que las Comisiones sirvan para liberar delincuentes porque finalmente la Comisión Nacional o Estatal sirven para dos cosas; para nada y para nada".

Finalmente dijo que está ampliación que están solicitando los padres de los profesionistas es improcedente.

"Legalmente no es procedente porque la Constitución señala que al cumplirse dos años tienen que ser puestos en inmediata libertad si no han tenido un juicio, resulta que llevamos más de año y medio esperando siquiera llegar a la etapa intermedia previa al juicio, entonces legalmente no sería procedente".