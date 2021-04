Iglesia pide a vacacionistas evitar aglomeraciones en Semana Santa

Un llamado a los ciudadanos para que sean responsables hizo el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, pues en esta Semana Santa se están viendo aglomeraciones de vacacionistas y no vaya a ser algo que más tarde lamenten si alguno de sus seres queridos o ellos mismos se enferman del COVID-19.

"Como sabemos, la pandemia no ha pasado, incluso, los grupos que deberían haber sido vacunados, como los médicos y adultos mayores, no han sido vacunados todavía, lo cual habla de mucha gente expuesta y si a eso agregamos la imprudencia de los que, como si la pandemia no existiera, salen de vacaciones, entonces es previsible un fortalecimiento de la pandemia en los próximo 15 días", consideró.

El vocero de la Diócesis señaló que esto puede llevar a que las personas enfermen ellas o sus familias de COVID-19 y que hasta alguno de ellos pueda fallecer, por ello pidió a la población prudencia y responsabilidad ciudadana.

Expresó que no es posible que en este tiempo tan difícil que se vive se vean aglomeraciones en las playas, en balnearios, cuando es algo que a la autoridad le toca regular.

"No se puede hacer de la vista gorda por miedo a cuestiones electorales o perder popularidad. Es a la autoridad a la que le toca también tomar medidas cuando la población no asume su responsabilidad", consideró.

El sacerdote opinó que esto no sería considerado como represión, sino como una medida de disciplina que deben asumir los gobiernos municipales que tengan balnearios y playas.

Indicó que otros países han asumido medidas responsables durante esta pandemia y aquí en México también se debería regular.