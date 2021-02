Iglesia, en contra de vuelta a clases presenciales en Veracruz

Aunque actualmente el semáforo en el estado se encuentra en amarillo, se ha visto que las condiciones epidemiológicas son cambiantes, por lo que no es conveniente el regreso presencial a clases como lo solicita alguna asociación de escuelas particulares, señaló el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.

"Como nos va mostrando la experiencia en nuestro país, los semáforos son fluctuantes y va cambiando de una semana a otra. Creemos, escuchando también a sociedades de padres de familia, que al momento no es conveniente el regreso presencial a clases", expuso.

El sacerdote consideró que aunque los niños y jóvenes sintieran el anhelo de regresar, en el país las autoridades educativas aún no consideran la opción de volver a las aulas, ya sea porque no hay aún el número de vacunas suficientes y no se han aplicado a los sectores prioritarios como son los médicos y adultos mayores, o bien porque la nueva cepa que está en Europa y podría extenderse al país este año.

Indicó que las condiciones son inciertas aún en cuanto a la situación que prevalece con la pandemia, por lo que es mejor la precaución para evitar de nueva cuenta contactos masivos por el contacto que tienen los profesores con estudiantes en las aulas.