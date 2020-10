Huésped denuncia abuso sexual en instalaciones de hotel en Veracruz

Una mujer denunció ser victima de abuso sexual por parte de uno de los trabajadores del Hotel Lois el pasado 25 de octubre, de acuerdo con información de Testigo Púrpura.





La fémina aseguró que, tras haberse hospedado junto con una amiga en el hotel ubicado en el bulevar Manuel Ávila Camacho, alrededor de las 12 de la noche, uno de los trabajadores intentó meterla a la fuerza a una bodega, donde la tocó y le hizo insinuaciones sexuales.





Esto, luego de acudir a la recepción en busca de su acompañante, quien había salido a una tienda de autoservicio, razón por la que le pidió apoyo al recepcionista y al hombre que se encontraba trabajando con él.





Sin embargo, la mujer resaltó que al denunciar el hecho con el gerente del hotel se les trató ´como delincuentes´, además de que el hombre fue protegido por los administradores, quienes negaron algún vínculo laboral con el sujeto.





´Fuimos a la parte de la alberca, que ya estaba cerrada, me llevó al sauna que no sirve prácticamente, seguimos caminando por los pasillos a oscuras y llegamos a una puerta y pregunté que qué era ahí y me dijo que una bodega, pero al momento de eso me toma de la parte de atrás y pues me arrimó su miembro y me toqueteó´, relató la victima para el medio ya citado.





Cabe señalar que la mujer identificada como J.G.T. agregó que tanto el gerente como la ama de llaves las agredieron y las despojaron de su teléfono celular, para evitar que se documentara el hecho. Además, elementos policiales intentaron detenerlas, tras una denuncia por parte del hotel.