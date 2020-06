Hospitales de Minatitlán, con ocupación alta pero no rebasados

El director de salud municipal, Álvaro Contreras Hernández aseguró que las ocupaciones en hospitales como el

de Petróleos Mexicanos, Seguro Social o General de Minatitlán son altas, sin embargo hasta ahora el sector salud no ha sido rebasados en su capacidad.

Ejemplificó el caso del nosocomio General de Minatitlán, designado como hospital Covid donde se están atendiendo de 25 a 30 pacientes con enfermedades respiratorias agudas, por ello apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para que lleven a cabo las medidas preventivas para frenar la propagación del virus SARS-CoV2.

Manifestó la preocupación al ver que en la etapa de mayor propagación comunitaria, es decir de mayor probabilidad de contagios en aglomeraciones, en el monitoreo que realizaron constataron que muchas de las familias hicieron reuniones por el Día del Padre.

"Vuelvo a repetir lo que dicen las autoridades y estatales, el hecho que sigamos funcionando es que cada persona que requiera atención hospitalaria encuentre esa atención, en ese hospital de Petróleos Mexicanos, ese hospital del seguro, el regional", abundó el galeno encargado de la dirección de salud en Minatitlán.

Contreras Hernández hizo el exhorto a la población seguir manteniendo la sana distancia y que si no tienen alguna actividad necesaria que realizar, no salgan y se mantengan en casa para no exponerse al contagio.

Hasta el 21 de junio, en las cifras a nivel estatal, el municipio petrolero mantenía 68 casos sospechosos, 357 positivos y 71 decesos por Coronavirus, por lo que continúa en fase roja y durante la semana que inicia se mantendrán activas las medidas de higiene y contención de la movilidad social.

En ese sentido el Ayuntamiento de Minatitlán que encabeza Nicolás Reyes Álvarez, a través de la dirección de salud, ha permanecido atento al desarrollo de la movilidad social en el municipio, principalmente en sectores como las instituciones bancarias en donde se observa mayor concentración de usuarios, que son invitados a respetar medidas.

Con el apoyo de diferentes áreas municipales continuará invitando a la ciudadanía que sea observada en la vía pública, a permanecer en sus domicilios y así reducir los riesgos de contagios y el número de fallecimientos por esa causa.