Hospital IMSS Bienestar lanza campaña gratuita de salpingoclasia para mujeres

En un esfuerzo por brindar a las mujeres alternativas seguras y definitivas de planificación familiar, el Hospital IMSS Bienestar de Misantla, en coordinación con el IMSS-Bienestar y el Gobierno de México, ha anunciado la realización de una campaña gratuita de salpingoclasia (OTB) programada para el próximo 21 de mayo de 2025.

La salpingoclasia, también conocida como salpingo u OTB, es un método anticonceptivo permanente dirigido a mujeres que ya han tenido el número de hijos deseado y no desean tener más embarazos, de acuerdo con la información oficial, este procedimiento tiene una efectividad superior al 99%, lo que lo convierte en una de las opciones más confiables dentro de los métodos definitivos de planificación.

Entre las principales características de este procedimiento se destaca que no afecta el comportamiento sexual, no produce cáncer ni menopausia prematura, y no interfiere con la vida sexual ni con la relación de pareja, tampoco conlleva alteraciones del carácter ni provoca aumento de peso o disminución del deseo sexual, lo que refuerza su perfil como una opción médica segura y respetuosa con el bienestar integral de la mujer.

También te puede interesar... Recomienda IMSS Veracruz Norte lavado de manos, práctica esencial para prevenir infecciones

Las interesadas en participar en esta campaña deberán presentarse en el área de Trabajo Social del hospital para recibir más información y gestionar su valoración ginecológica previa, un paso indispensable para determinar su elegibilidad para el procedimiento.

Desde la comunidad médica se hace un llamado a las mujeres a informarse adecuadamente sobre los métodos anticonceptivos, especialmente cuando se considera un procedimiento irreversible como la salpingoclasia, tomar decisiones libres, conscientes y acompañadas de asesoría profesional es esencial para garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, se recomienda que aquellas mujeres interesadas dialoguen con su pareja y familiares si así lo desean, pero recordando que la decisión final sobre su cuerpo es completamente personal.

Esta campaña no solo representa una oportunidad médica gratuita, sino también un paso hacia la autonomía reproductiva y la salud integral de las mujeres veracruzanas, especialmente en zonas donde el acceso a servicios ginecológicos suele ser limitado.

Para mayor información, las mujeres pueden acudir al Hospital IMSS Bienestar de Misantla, donde personal capacitado está disponible para resolver dudas y acompañarlas en este proceso.

...