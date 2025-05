Histórico homenaje póstumo a Fidel Herrera en el Congreso de Veracruz

Tras recibir sus cenizas, fue fue calificado como histórico por su hijo, Javier Herrera Borunda





Por primera vez, el Congreso de Veracruz abrió sus puertas para recibir las cenizas de un exgobernador. Este domingo, el Pleno rindió homenaje a Fidel Herrera Beltrán, en un acto que su hijo, el diputado federal del PVEM, Javier Herrera Borunda, calificó como histórico.

El acto póstumo se realizó en el recinto oficial de sesiones, entre aplausos de legisladores, funcionarios, familiares y ciudadanos que se congregaron en el Palacio Legislativo.

Frente al Pleno, los restos del exmandatario fueron colocados tras un recorrido encabezado por sus hijos.

Foto: Carol Suárez

EL "TÍO FIDE"

Durante su intervención, luego de la proyección de un video sobre la trayectoria del exgobernador, Herrera Borunda lo recordó como un político cercano a la gente y entregado al servicio público.

"Mi padre se entregó en cuerpo y alma a su gente. Nació en cuna humilde, enfrentó carencias, pero con una mente prodigiosa, con una voluntad de hierro, convirtió cada obstáculo en un peldaño hacia la grandeza".

El legislador federal citó una frase atribuida a Fidel Herrera que cobró fuerza en redes sociales tras su fallecimiento: "Yo predico con el ejemplo, le trabajo a Veracruz desde que me levanto hasta que me acuesto. Y yo les digo, no eran palabras, era su verdad más absoluta".

Al acto acudieron legisladores de todas las fracciones, excepto del PAN. Herrera Borunda recordó los inicios de su padre como servidor público y su primer logro como diputado: la instalación de una secundaria en Nopaltepec. "Su primera gran obra fue lograr que en Nopaltepec existiera una escuela secundaria", señaló.

También te puede interesar... Protestan contra homenaje al exgobernador Fidel Herrera en el Congreso

Agregó que, antes de ese proyecto, los estudiantes de la localidad debían trasladarse a otro estado para estudiar.

"Él tuvo que caminar todas las semanas hasta Tuxtepec, Oaxaca, para estudiar, pero también gracias a él ninguna generación después tuvo que pasar por ese sacrificio".

Durante el discurso, también aludió al apodo con el que se le conocía a su padre: "Lo llamaban ´tío Fide´ porque era cercano, porque era querido, porque era parte de la familia de todos".

Recordó episodios del gobierno de Herrera Beltrán, como la atención tras el huracán Karl. "Recuerdo muy bien que tras el paso del huracán Karl, que entre otras cosas devastó Tlacotalpan, 52 días después, la joya del Papaloapan recibía de nuevo turistas".

Destacó su capacidad de generar acuerdos políticos. "Llegó a la gubernatura en medio de condiciones altamente complejas, donde dos terceras partes del electorado no habían elegido esa opción política. Pero con una visión de Estado, con apertura, pero sobre todo con trabajo, logró tender puentes en todos los partidos políticos".

Según Herrera Borunda, hacia el final del sexenio, la aprobación de su padre como gobernador alcanzaba "casi el 80 por ciento".

GRACIAS A ROCÍO NAHLE

Agradeció a los diputados locales, a los coordinadores parlamentarios, al presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, y al legislador Marcelo Ruiz por haber impulsado el homenaje.

También expresó su reconocimiento a la gobernadora Rocío Nahle García, representada en el acto por el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro.

"En nombre de mi familia, de los hermanos de mi padre, gracias por este gesto que honra no solo al hombre, sino a todo un pueblo, honra a Veracruz", expresó.

También te puede interesar... Jucopo promete transparencia con relevo en Fiscalía Anticorrupción

Antes de concluir, citó el último mensaje de su padre como gobernador: "Si hubo aciertos, son del gran equipo que me acompañó en el gobierno. Si alguna falla o insuficiencia, la asumo como propia, pero sobre todo estoy seguro de que ahora Veracruz es una solución para México y no un problema. Me voy, me voy, pero con el orgullo del deber cumplido, seguiré sirviendo a Veracruz desde donde me encuentre".