Hermetismo en investigación por tráfico en aduana de Tuxpan

Luego que hace unos días se difundiera información sobre posibles casos de corrupción y soborno en algunas aduanas del país, entre ellas la de Tuxpan, autoridades en este municipio mantienen total hermetismo y nada se ha dicho respecto del tema.

Fue el pasado jueves cuando en la columna "Serpientes y Escaleras", se reveló que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen documentos con evidencias de corrupción de dos directores de aduanas.

Se señaló a Abel Cárdenas Lara, encargado de la aduana de Puerto Progreso en Yucatán y Guillermo César Calderón, de la aduana de Tuxpan en Veracruz; de acuerdo a la información ambos serán investigados presuntamente por enriquecimiento y pago de soborno, así como permitir el tráfico de drogas.





>> Van contra director de Aduana de Tuxpan por corrupción y tráfico





Respecto al puerto tuxpeño se pudo saber que desde el año pasado Guillermo César Calderón ya no está en dicho cargo, aunque esto no significa que no pueda estar sujeto a investigación por parte de la dependencia.

Esto lo mencionó el administrador general de Aduanas, Ricardo Ahued, quien también indicó que si bien no se interpondrá en el proceso correspondiente que se sigue, en lo que si se enfocará es en evitar la corrupción y que personal de dichas áreas continúe con estas malas prácticas.

Asimismo se sabe que el Puerto de Tuxpan será resguardado por la Semar para frenar y vigilar posibles actos de corrupción. Aunque esto no tiene nada que ver con una militarización de la misma.

Mientras tanto diversas autoridades locales han decidido hacer "oídos sordos" a dichos señalamientos en contra de quien hasta el año pasado estaba en dicho cargo.