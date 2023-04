Hasta el cielo; Helly Aurora, cuentacuentos de Acayucan, dedica triunfo a su padre (+Video)

Desde el cielo, sin duda alguna, Cipriano Rodríguez Jiménez estará orgulloso de la semilla de lectura que sembró en su eslabón de oro, Helly Aurora, nombrada embajadora de la lectura en el reciente encuentro de "Cuenta cuentos" realizado entre alumnos del nivel primaria en Sayula de Alemán, sede de la zona escolar 046 de primarias dentro del sistema educativo estatal.

Y es que, Cipriano Rodríguez le gustaba la lectura y los libros, y un trágico accidente ocurrido en marzo pasado, le arrebató la vida, y al mismo tiempo, dejó un corazón vacío en su pequeña hija Helly Aurora, quien luego de ser nombrada el martes, embajadora de la lectura, decidió hacer un video con algunas palabras dirigidas a su papá.

"Hoy fue un dia especial para mi, represente a mi escuela a nivel zona, para participar en el concurso de cuenta cuentos, este logro es especial para mi pues me nombraron embajadora de la lectura, y sé que en especial esa es una herencia que me dejó mi papá, pues amaba los libros, aunque el ya no está, hoy dedico a su memoria y agradezco a Dios por el tiempo y el ejemplo que me dejó, me esforzaré para seguir cosechando lo que el sembró en mi vida, para honrar su memoria y guardar conmigo siempre su recuerdo" expresa la menor, estudiante de la escuela "Colegio Vicente Guerrero" de San Juan Evangelista.

El programa educativo Cuenta cuentos, se ha aplicado a nivel pre escolar y primaria en los últimos meses en diversas escuelas y zonas escolares.

El martes y miércoles, se desarrollo en Sayula de Alemán un concurso de nivel zona escolar 046 que comprende escuelas de primarias ubicadas en los municipios de Sayula de Alemán y San Juan Evangelista.

Helly Aurora, junto a su madre, la profesora Norma Leticia Domínguez Domínguez crearon un video para recordar la semilla de la lectura en la ahora embajadora, misma que hizo llegar a Imagen del golfo para que fuera compartida.

La infante participó en el concurso de zona escolar, realizado este martes y miércoles, con el cuento La ratita presumida, el cual conmovió al jurado y se le reconoció por su fluida lectura y participación.

Fueron 20 niños de igual numero de escuelas las que participaron durante dos días en el concurso.

Cipriano Rodríguez Jimenez murió en marzo pasado, en un accidente carretero ocurrido en la carretera Transistmica, a la altura del entronque con la autopista.