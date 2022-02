Hay presidente interino del departamento de jubilados de la sección 11

Es importante recordar que los integrantes de comitiva elegida es la misma que obtuvo el triunfo en las pasadas elecciones efectuadas en diciembre del 2021, solo se realizó el cambio del dirigente por el fallecimiento de Simeón Rosaldo Cordero.

Luis Armando Flores Martínez, es el nuevo Presidente interino de los Jubilados, que se aplica respetando los estatutos que rigen esta organización sindical, estando presentes en la reunión, el secretario de actas y acuerdos, Armando Felipe Espinoza Ramos, el cual mencionó "el 21 de enero, todos los integrantes del cuerpo de gobierno que fue elegido para el periodo 2022-2024, se reunió para elegir de manera interina al presidente del departamento debido al sensible fallecimiento del líder Simeón Rosaldo, y de manera unánime y rotunda se tuvo la certeza que la persona factible para el cargo era el compañero Luis armando Martínez Flores, que venía ostentando la presidencia del consejo local de vigilancia".

Al llevarse a cabo el nombramiento se realizaron los ajustes quedando de la siguiente manera:

Presidente: Luis Armando Flores Martínez, Tesorera: Susana Murillo Cadena, Secretario de Actas: Armando Felipe Espinosa Ramos

Secretaria de Organización y Estadificas: Carmelita García Mendoza; Secretario de Ajustes: Rodolfo Romero Evenes, Secretario de Educación y Previsión Social: Juan Vilches Jiménez.

CONSEJO DE VIGILANCIA

Presidenta: María Guadalupe Velázquez Vielma, Secretario: José Concepción Rodríguez Sánchez, Vocal: Margarita Matus Sánchez; COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Presidente: Jorge Martínez Maldonado, Vocal: Julio César Yépez Pérez.

El documento oficial que le fue entregado a Luis Armando Flores, fue notariado por el Lic. Miguel Yuen Ricardez, quien dio legalidad al nombramiento del nuevo Presidente del Departamento de Jubilados.

Durante su intervención Flores Martínez, destaco que a partir de este nombramiento legal, ya podrá realizar los trámites ante las instancias correspondientes para buscar las claves de los descuentos a jubilados con los que hasta estos momentos no cuentan, así como el cambio de firmas en los bancos, "Solicito a todos mis compañeros paciencia, estamos iniciando con los trabajos en el Departamento, los tramites son un poco tardados, pero esta comitiva esta comprometida con el trabajo para el bien de todos los socios que integramos este Honorable Departamento de Jubilados de la Sección No. 11, los invito a no dejarse llevar por algunos compañeros que han tratado de desprestigiar nuestro trabajo, agradezco a los socios que se han acercado a pagar sus cuotas, por el momento seguiremos con la misma dinámica que se ha seguido en lo que llegan las claves, no defraudaremos su confianza, seguiremos trabajando estamos en la mejor disposición de trabajar fluidamente en unión de todos ustedes por el bien de nuestro sindicato, compañeros aquí estoy para servirles" .