Hay 38 mil 52 casos positivos acumulados de Covid en el Estado

En seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 71 mil 805 casos, de los cuales 24 mil 694 resultaron negativos.

El número de positivos acumulados es de 38 mil 52 (+104 nuevos) en 207 municipios; los casos activos ascienden a 477 y representan el mayor riesgo por haber iniciado con síntomas en los últimos 14 días.

De este total son ya 30 mil 12 las personas recuperadas que recibieron el alta en alguna unidad del Sector Salud; continúan en observación 2 mil 926.

Hay registro de 5 mil 114 (+4 nuevos) decesos positivos a coronavirus en 179 demarcaciones; 9 mil 59 de 181 municipios siguen en investigación.

Del 08 al 14 de noviembre tiene lugar la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina (gratuita), por lo que se invita a la población a acudir de manera ordenada y con cubrebocas a los módulos con sus mascotas.

Recuerda no automedicarte para tratar el coronavirus, ya que podrías provocar reacciones adversas en lugar de beneficios; hasta el momento no existen tratamiento específico o vacuna para tratar el COVID-19. Los síntomas pueden confundirse con los de la influenza, resfriado o dengue, por lo que si presentas dolor de cabeza, garganta, oídos, ojos, huesos y articulaciones, así como diarrea, tos, gripe y/o pérdida del olfato y el gusto, solicita atención del personal de Salud.

No te aísles sin antes recibir valoración médica, porque podrías empeorar estando en casa y contagiar a tus familiares o amigos. Lo único efectivo para no enfermarnos es acatar las medidas sanitarias; no nos relajemos y sigamos cuidándonos todos.

Para asesoría o información acerca de síntomas y dónde atenderte comunícate al (800) 012 3456; si notas dificultad al respirar acude lo antes posible a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911.

En la página coronavirus.veracruz.gob.mx ubica el mapa de regreso a la nueva normalidad y toma en cuenta las actividades permitidas y suspendidas de acuerdo con el color de riesgo de tu municipio.