Hampa tendrá de rehén a Veracruz si sociedad no denuncia: Diputada

La diputada federal Corina Villegas Guarneros lamentó los hechos ocurridos en Córdoba y consideró que en la medida en que la sociedad siga siendo cómplice de la delincuencia y no denuncie, seguirán pasando estas cosas.

"Lamentablemente sí hay pérdidas humanas, me sumo al dolor de estas familias que hoy un miembro de su familia no estará más con ellos. Sabemos que el trabajo del gobierno no es fácil, ha recibido un México muy devastado, un Veracruz muy devastado, lleno de inseguridad, están trabajando", apuntó.

De manera personal, expuso, confía en que las cosas van a cambiar, pero la problemática es de todos y en la medida en que oportunamente los ciudadanos denuncien y se diga lo que está pasando, las cosas van a cambiar, pero mientras haya quien es cómplice de la delincuencia y reciba beneficios de ellos, entonces seguirán pasando estas cosas.

Indicó que las denuncias son anónimas, por lo que si alguien sabe de un hecho delictivo puede darlo a conocer por esa vía, la cual ella considera es efectiva.

Acerca de la desconfianza que sienten los ciudadanos para acudir a las fiscalías a denunciar los delitos graves de que son objeto, los llamó a confiar.

Agregó que el gobernador todos los días visita diferentes municipios y trabaja en el tema de la inseguridad, que a todos preocupa y duele.

Descartó que el secretario de Seguridad Pública tenga que renunciar ante los nulos resultados que se observan en materia de seguridad e insistió en que todo se debe al estado y al país que les heredaron.

Recalcó que también las familias tienen que hacer su parte, pues quienes hoy delinquen vienen de una familia seguramente desintegrada.