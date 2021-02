Hallan restos de un hombre en fosa en zona centro de Veracruz

Los restos de una persona del sexo masculino fueron hallados y rescatados durante los trabajos realizados el pasado viernes en Campo Grande por las autoridades periciales, informó la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez.

“Se estuvo trabajando en el primer punto marcado, que ya estaba previamente acordonado, por parte del equipo multidisciplinario de Servicios Periciales de Xalapa y el hallazgo fue de un cuerpo completo en condiciones completamente terribles, inhumanas, como lo hemos venido presenciando a raíz de los hallazgos y corresponde a un masculino”, indicó.

La representante del colectivo mencionó que esa fosa se agotó, pues aunque se excavó más abajo ya no se encontró ninguna otra evidencia o indicio de que hubiera un resto más ahí.

Comentó que el viernes se agotó ese punto y las actividades reanudarán este lunes en los otros puntos que se tienen marcados como posibles fosas clandestinas.

Agregó que en el lugar estuvieron también integrantes de otros colectivos a los que invitó al fiscal regional de Córdoba y todos se condujeron con respeto, pues todos tienen el mismo fin, que es el de encontrar a sus seres queridos y esperan seguir trabajando de esa manera y no caer en juegos sucios de las autoridades que los pudieran fraccionar.

Salcedo Jiménez indicó que por parte de las autoridades hubo un cambio total en comparación con el primer día, pues las cabezas sólo van una vez y no se vuelven a presentar y son los colectivos los que terminan siempre solos y acaban el trabajo los mismos.

Confió que se espera avanzar en esta semana y así dar tranquilidad a las familias que lograrán recuperar a sus seres queridos.

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba hizo un llamado a las familias que se encuentren en esta situación a que presenten su denuncia y se hagan las muestras de ADN para que se pueda dar una entrega digna a estos cuerpos que se van recuperando y no queden otra vez en el olvido.

“Sabemos que hay muchas familias que no denuncian por miedo no tan sólo a las amenazas que existen, a la delincuencia, sino también a la propia autoridad, pero no están solos, estamos ayudándolos, y si en algún momento necesitan algún tipo de acompañamiento, de asesoría del Colectivo, ahí estaremos”, señaló.