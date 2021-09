haitianos_llegan_a_las_choapas_en_busca_de_transporte

Migrantes de origen haitiano desesperados por no cumplir con el procedimiento de asilo que realizaban en Tapachula, Chiapas y tras evadir los cercos de la policía y migración , llegaron al municipio de Las Choapas , en busca de los medios de transporte para llegar a la capital del estado.

Familias enteras que cargan entre sus manos bebes de escasos meses de nacidos, buscan como continuar su camino, pero son rechazados en las terminales de camiones de primera clase y taxis.

Noticia Relacionada En Xalapa, sujetos armados secuestran a cuatro personas en Las Trancas

Durante el mediodía de éste lunes, los haitianos abarrotaron las taquillas de una conocida línea de autobuses, pero al no poder comprar los boletos, salieron por los andenes para subir a un autobús, pero no lo pudieron hacerlo porque en esos momento todas las unidades se encontraban cerradas al no haber corridas programadas.

Por su parte los choferes se niegan a brindarles el servicio, al considerar que pueden ser acusados de tráfico de personas.

Este grupo de personas de origen extranjero que su condición en este país es irregular, es el primero del los muchos que se esperan que lleguen como parte de la caravana que preparan para llegar a la frontera norte.

Los padres de familia clamaban por atención médica principalmente para sus hijos quienes presentaban infección estomacal y alto grado de deshidratación.

Este grupo de migrantes, recibieron apoyo humanitario portar de la sociedad choapense, quienes regalaron comida, agua, ropa, calzado y hasta dinero.