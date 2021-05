Guerra sucia en campañas salpica a taxistas en Orizaba

Y es que a través de redes sociales se ha compartido un video en donde se lee "Esto es lo que anda haciendo transporte público al servicio de morena a taxistas de la zona", y se observa a una unidad de Orizaba presuntamente detenida por elementos de Transporte Público y en donde el presunto servidor le dice al conductor que no trae la calcomanía de la 4T y que lo va a multar, pero el chofer le dice que su jefe no quiere y el otro le insiste en que "hay que apoyar" o lo van a multar porque son "órdenes de allá arriba".

Sin embargo, la imagen del taxi que aparece nada tiene que ver con lo que se menciona en el representación y al conductor, Adalberto Mendoza Campos, le perjudicó, pues recibió una llamada de atención e incluso la concesionaria se enfermó de la preocupación al ver que el delegado de Transporte en Orizaba, Sergio Eliseo Soberano, le enviaba un citatorio para presentarse en la ciudad de Xalapa.

Comentó que al analizar la imagen, se observa que no es su unidad, pues no cuenta con cerradura automática, contrario al vehículo que se observa en el video, tampoco la voz corresponde a la suya.

"La situación por la que hicieron el video pues la verdad no me interesa, es problema de ellos, pero me he visto afectado en mi imagen como persona", indicó.

Por ese video, la alianza PRI-PAN-PRD promovió una queja en contra de la delegación de Transporte de Orizaba por estar supuestamente obligando a poner propaganda política a las unidades, aunque la misma fue desechada por lo burdo del video, indicó Jairo Guarneros Sosa, asesor de trabajadores del volante de la región de Orizaba.

