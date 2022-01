´Grilla contra Veracruz, el inicio de ruptura de Monreal para buscar la Presidencia'

´¿De qué estamos hablando? ¿Desaparición de poderes en Veracruz ahora después de haber conocido el Veracruz de Duarte y el Veracruz de Yunes? Por favor, de ninguna manera y pues tiene razón (Cuitláhuac García Jiménez) en lo que dice de que es un grupo de senadores que está ahí detrás. Y esto en realidad es una grilla. Es una grilla que tiene otro tipo de fin, porque el tema de José Manuel del Río Virgen se dirimirá en el Poder Judicial, en donde corresponde, y no obedece a una lógica política como sucedía antes en el Veracruz de Yunes y en el Veracruz de Duarte´.

Noticia Relacionada Se impacta contra muro de contención

Sostuvo que el grupo de ´golpistas´ que arropa a Ricardo Monreal y a Dante Delgado no puede afirmar que se pronuncia legalmente a nombre de todo el Senado ni mucho menos que existe facultada una comisión que investiga al Gobierno de Veracruz y va tras la desaparición de poderes.

Dante Delgado y Ricardo Monreal han usado el caso de José Manuel del Río con gran dosis de chantaje público y político, con fines distantes a la aplicación de la justicia, deploró. ´Yo no tengo ningún elemento, ninguno absolutamente, ni para decir que José Manuel es culpable ni para decir que no lo es, porque ni conozco el expediente ni tengo datos´, sostuvo.

Rechazó que todos los senadores de su partido hayan apoyado el comunicado atribuido a Morena en defensa de José Manuel del Río.

Tras el protagonismo ganado por Ricardo Monreal al confrontar al Gobierno de Veracruz, negó que el político de Zacatecas pueda fracturar a Morena, pues la fortaleza del partido en este momento es su base social, no los personajes.

'Es un operador hábil, un senador poderoso, pero lo va a ser siendo el coordinador del grupo o no. Yo creo que es un principio de una ruptura anticipada, ante precisamente la anticipación del proceso de sucesión. Yo creo que se está dando de manera anticipada (la ruptura) provocada por él sin duda y él tiene sus fines. Es un político hábil. Nadie lo puede negar. Es alguien que tiene muy claro lo que quiere hacer y cuáles son sus vías de salida. Entonces él tendrá que evaluar'.

Monreal seguirá operando de facto para los opositores al proyecto de la 4T, acusó. ´La gente me escribe, me dice: quiten a Ricardo Monreal (de la coordinación parlamentaria en el Senado). No podemos quitarlo. ¿Creen que con quitarlo de la coordinación va ayudar mucho a que deje de hacer lo que hace? No. Él va a seguir operando como lo está haciendo con la oposición, está trabajando con la oposición. Entonces la verdad es que es intrascendente si está o no está como coordinador´.

Aseveró que coincide con sus correligionarios Gloría Sánchez y Ernesto Pérez Astorga en su defensa del gobernador Cuitláhuac García, pues es un compañero de la lucha bien intencionado. No recurriría a las venganzas ni persecuciones políticas ni al abuso del poder, pues con la 4T ya no son esos tiempos, sostuvo.

´No hay condiciones para ese tipo de cosas. Cuando te encuentras una situación de esa magnitud (los señalamientos de una comisión para investigar abusos en Veracruz), pues hay que preguntarse de parte de quién y para qué´, expuso Antares Guadalupe Vázquez.

Por su parte, José Narro Céspedes también se sumó a la postura de la senadora Gloria Sánchez y Enrique Pérez Astorga y advirtió que es un "exceso" plantear la posible desaparición de poderes en la entidad gobernada por el morenista Cuitláhuac García Jiménez.

´Nosotros estamos a favor de la presunción de inocencia, de un proceso limpio y transparente, pero no podemos apoyar una iniciativa que pretenda desaparecer a un gobierno legalmente constituido, y menos que sea emanado de nuestro movimiento. Eso me parece que es un exceso. No podemos exigir juicio político contra el titular del Ejecutivo estatal cuando ni siquiera hemos tocado a Cabeza de Vaca. Es un exceso utilizar el poder del Senado para proponer la desaparición de poderes en el estado de Veracruz´.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO