Golpea pandemia a músicos de Poza Rica; 4 meses sin trabajo

Desde hace cuatro meses los grupos musicales de Poza Rica carecen de empleo tras la suspensión de actividades a causa de la pandemia del COVID-19.

El representante del grupo de Músicos Independientes de Poza Rica, Francisco Alvarado Castillo, declaró que la crisis económica ha provocado que muchos empeñen sus aparatos e instrumentos musicales para enfrentar la falta de trabajo.

"Por la misma necesidad de que no están laborando muchos compañeros se ven en la necesidad de malvender sus aparatos, algunos de empeñar y no hay acceso a beneficios, por eso nos vemos en la necesidad de solicitar el apoyo", expuso.

La organización está integrado por 70 músicos, los cuales atraviesan una situación muy complicada a raíz del aislamiento social.

Alvarado Castillo indicó que a través de algunas donaciones lograron reunir despensas que distribuyeron entre las personas más necesitadas de la organización.

"Con la ampliación de la cuarentena no alcanza una despensa. Disculpen, no es ser ingrato o malagradecido, pero la verdad no alcanza porque hay niños y personas de la tercera edad que no pueden salir, entonces ellos piden y las necesidades han ido incrementando".