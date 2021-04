´Gobierno está supervisando y transparentando obras, no promocionando´

El Gobierno del Estado no violentado la ley en materia electoral expuso Cuitláhuac García Jiménez gobernador del estado al defender las giras de trabajo que ha realizado en esta última semana en la zona sur.

"No estoy entregando ninguna obra, no haré ninguna inauguración, lo que estamos haciendo es continuar generando el historial del cumplimiento de las empresas con las especificaciones de la adjudicación".

Explicó que las empresas que no cumplan con las características generaran un historial que no permitirá su participación en próximas licitaciones.

Con ello se busca abatir las irregularidades del pasado cuando se dejaron obras abandonadas, fantasma y que ahora ha generado una serie de litigios.

"Lo que le he dicho al Secretario de Infraestructura, adelantémonos supervisando la obra, de tal manera que está en marcha podemos subsanar deficiencias o se pueden agregar necesidades que surgen en el momento".

La semana pasada el Gobernador visitó en Jesús Carranza la construcción del Tecnológico y que había quedado en el abandono desde hace 10 años, aunado a ello una obra en Coatzacoalcos.

"No fui a inaugurar, no fui a entregar la obra, no estamos haciendo supervisión de obra. Estamos supervisando y transparentando las acciones de gobierno, preventivamente antes de que se haga la entrega", puntualizó.