Gobierno de Veracruz seguirá trabajando para reducir índices delictivos

A pesar del importante resultado en la baja de los índices delictivos que ha logrado Veracruz, no se debe bajar la guardia y sí fortalecer dichos esfuerzos destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tras dar a conocer los resultados positivos de este fin de semana en la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

A través de sus redes sociales, se posicionó en contra de quienes han robado la tranquilidad de las familias veracruzanas.

"Mediante la Coordinación de las fuerzas estatales y federales, así como las fiscalías FGE y FGR se seguirá trabajando para seguir bajando los niveles delictivos. Esto no quiere decir que no sucedan, si no que ahora ya hay una gran diferencia, antes se pactaba con los grupos delincuenciales; ahora eso se acabó y vamos por todo aquel que atente contra la tranquilidad de las personas.

En la sesión de hoy, la delegación de la FGR en Veracruz negó que dos de sus elementos hayan sido atacados como algún medio falsamente lo difundió.

García Jiménez también dio a conocer los importantes resultados de la SSP quién reportó 28 detenciones y 25 vehículos recuperados.

Por su parte, la FGE cumplimentó 22 mandamientos judiciales entre ellos la mayoría con relación a homicidios, secuestro y por feminicidio.