Gobierno de Veracruz no puede impedirnos operar: Uber

Uber México refutó al Gobierno de Veracruz y advirtió que éste transgrediría la ley si detiene y remite ante la Fiscalía General del Estado a los vehículos que operen en Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa bajo la plataforma, pues un tribunal avala las operaciones de la empresa.

Prensa de Uber México detalló: "Para la operación de Uber en Veracruz, en noviembre de 2020, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia definitiva en la que reconoce, con base en lo resuelto con anterioridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que servicios como los de Uber no se encuentran regulados dentro de la actual Ley de Tránsito y Transporte de Veracruz ni demás regulación aplicable en el estado".

Uber expuso que puesto que los servicios que intermedia y contrata la APP de Uber son diferentes a los del transporte público, los fundamentos legales aplicables a ese tipo de servicio no posibilitan a las autoridades administrativas para restringir los servicios contratados a través de las aplicaciones digitales.

En suma, el servicio de transporte privado de personas que ofrecen los socios conductores en Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa mediante la APP no es ilegal, aseguró Uber México.

"En Uber continuaremos este 2021 apostando por Veracruz, para contribuir con su recuperación económica al generar más de 2 mil oportunidades de autoempleo en favor del bienestar de las familias del estado, además de brindar una alternativa de movilidad, confiable y eficiente para miles", refirió Uber México.

Recientemente el delegado de Transporte Público, Noé González, sostuvo que serán detenidos y remitidos ante la Fiscalía General del Estado todos los vehículos que operen bajo la plataforma Uber, pues no está permitido que presten el servicio de transporte en la entidad.

Aseveró que en Xalapa no se tiene reporte de algún vehículo registrado en la plataforma, como sí ha sucedido en el puerto de Veracruz donde incluso ya se dieron detenciones. "En Veracruz no está permitido como lo dijo el gobernador y nuestro director, aquí no pueden prestar servicio público si no tienen una concesión, en Veracruz no está permitido las aplicaciones, si ellos no cuentan con una concesión no pueden operar".