No ha dado Gobierno de Veracruz resultados en seguridad, dice Julen

En materia de seguridad el gobierno del estado no está dando resultados y en esta zona hay mucho qué decir de eso, indicó el senador Julen Rementería del Puerto al ofrecer una entrevista en el municipio.

Recordó que estuvo el Secretario de Gobernación y ojalá que haya tenido la oportunidad de platicar con el gobernador y decirle que lo que está ocurriendo en Veracruz no está bien, porque no es malo que se tomen un café y se deseen los parabienes, pero lo importante es que se dé una vinculación y que así el estado tenga mejores posibilidades de desarrollo con una mayor seguridad porque eso no se tiene hoy.

Señaló que la estrategia de seguridad se debe revisar no sólo en el estado, sino también en el país y, por el contrario, la inseguridad se ha ido agravando.

"Como nunca, en el país, en Veracruz hemos tenido los índices de violencia tan altos, como nunca hoy los tenemos y eso hay que decirlo. Son cosas que no se pueden ocultar, pero si no aceptamos esta realidad como una condición peor que la que teníamos, pues estamos mal", expresó.

El legislador destacó que no coincide con lo señalado por el gobernador Cuitláhuac García de que hoy sí se combate al crimen organizado y los grupos delictivos se molestan y actúan en consecuencia, pues esa más bien parece una declaración para salir del paso, porque no hay resultados.

"Si eso fuera así, que nos muestre los índices y que nos diga: mira, antes había éstos y hoy hay estos, y eso no ocurre. Cualquier índice que vayan a ver del pasado con el de ahora, ahora estamos peor que antes", sostuvo.

Rementería del Puerto destacó que antes Veracruz no era referente en feminicidios, tampoco en secuestros ni en violencia extrema y ahora sí.