Gas Express Nieto indigna a xalapeños; chofer mata intencionalmente a perrito

Otro can ladra y persigue a los gaseros una vez que atropellaron al animalito. Después se detiene al lado del perrito inerte.

PUBLICIDAD

En redes sociales, indignados los xalapeños denunciaron: ´Vecinos de Lomas Verdes, Zippor y alrededores, éste es el vídeo del perrito atropellado en la Zippor. Su nombre era Pique, conocido también por Orejas. El culpable fue una camioneta del Gas Express Nieto Xalapa. No se detuvo y se dio a la fuga. Pero tenemos este vídeo para que ayudemos a sus dueños a hacerlo viral y así esto no quede sin castigo. Fue con toda la intención al atropellarlo. Era un perrito que no causaba problemas. No era agresivo y era ya de edad avanzada´.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD