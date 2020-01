Ganaderos tuxpeños deben prepararse ante fuertes sequías

Aunque la sequía no es un fenómeno nuevo para el campo el sector no está preparado para afrontar este problema que se presenta año con año, mismo que trae como consecuencia la pérdida de las cosechas y mortandad de ganado, así lo expresó el presidente de la Asociación Ganadera Local, Arturo Martínez.

Consideró como importante y fundamental que los productores se preparen, ya que cada año son los que más perjudicados se ven por los estragos de la sequía pues cambio climático ha impactado severamente en el campo.

Ante ello llamó a todos los que integran este sector a trabajar y estar preparados para ese tipo de contingencias.

Por la falta de lluvia que se llega a presentar, tanto el productor agrícola como el ganadero se ven afectados, debido a que el producto no se da con la calidad que se requiere para que salga al mercado y los ganaderos, al no llover ya no tienen pasto, lo que provoca que el ganado baje de peso y con ello se reduzca la producción de leche y carne.

Por ello catalogó a esta temporada como perjudicial, por lo que se tiene que preparar con tiempo para hacerle frente al estiaje. Este 2020 advirtió que espera una más crítica en comparación al año anterior.