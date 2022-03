´Funcionarios menores´ sí están metiendo la mano a elección en SNTE

En entrevista tras la reunión que sostuvo con docentes de la zona en el parque Apolinar Castillo, indicó que cree en la palabra del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, de que la SEV no ha metido las manos en el proceso, pero la realidad es que sí hay funcionarios menores que lo hacen "y él no lo sabe".

"Nosotros le creemos al secretario, yo en lo personal le creo a él pero tal parece que no está al tanto. Yo no señaló al gobierno, no señalamos a la Secretaría o a alguna institución dedicada al servicio en materia educativa, no señalamos al secretario, yo creo que él dice la verdad, entonces quiénes son; si no son mandos mando superiores, entonces tampoco mando medios, pero sí los mandos inferiores, como jefes de sector, supervisores que sin el conocimiento del secretario andan operando temas electorales sindicales que no les competen".

Vargas Márquez mencionó que seguramente el secretario de Educación desconoce que hay funcionarios menores de la dependencia a su cargo que se están entrometiendo en el proceso y operando a favor de algunas planillas en horas hábiles, por lo que debe indagar, pues eso es un desvío de recursos.

Explicó que, si alguien gana 800 pesos por ocho horas y utilizan cuatro para ir a hacer proselitismo, entonces están desviando 400 pesos de dinero del erario.

Tras reunirse con docentes de Orizaba, el aspirante a la secretaría general de la Sección 32 se dirigió a Córdoba para continuar invitando a los maestros a votar por su candidatura.