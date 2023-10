Funcionarios de Veracruz se reúnen para frenarme; su próxima reunión, en Pacho: Manuel Huerta

Manuel Huerta Ladrón de Guevara comentó que sabe que hay reuniones de funcionarios y actores políticos de Veracruz que se reúnen para buscar formar de frenarlo. Si siguen confabulando contra él, su próxima reunión será en Pacho Viejo.

Entrevistado en la zona universitaria lamentó que el gobernador Cuitláhuac García le haya organizado un evento a Rocío Nahle García.

Señaló que eventos como los de ayer van en contra de los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideró ya están "derrotados moralmente".

"Es lamentable, el espíritu de lo que vi ayer no es el espíritu del Movimiento de Regeneración Nacional, no es el espíritu de la Cuarta Transformación, ni mucho menos lo que piensa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, va contrario a lo que él ha planteado, planteaba que no se puede usar el gobierno para hacer lo que vimos ayer", expresó.

Manuel Huerta dijo tener conocimiento de que algunos funcionarios y actores políticos están preocupados, porque él va arriba en las encuestas, pues saben que de ser él elegido, ellos van a terminar en prisión.

Aclaró que no busca una revancha o tiene intención de perseguir a alguien, sin embargo, indicó que en caso de ganar, y eventualmente triunfar en la elección gubernamental, habrá una entrega-recepción y será ésta la que determine responsabilidades.

"Yo no soy auditor, no soy contralor, no soy fiscal y no soy juez, pero siempre he compartido que se debe combatir la corrupción, y mal me vería yo, sino fuera congruente y no se persiguiera", añadió.

En cuanto al V Congreso de Energía celebrado en Boca del Río, manifestó su reconocimiento al trabajo hecho por Rocío Nahle al frente de dicho sector, sin embargo, cuestionó que tal evento, se convirtió en uno de índole política para respaldar a una candidata.

Por ello criticó que se hayan gastado recursos públicos en respaldar la candidatura de Rocío Nahle, como igualmente reprochó que en el sur de Veracruz, Eric Cisneros haya trasladado a miles de personas en más de 100 autobuses.

Dijo que no es justo que ante las necesidades que hay en el Estado, se utilicen recursos públicos estatales y municipales a la promoción de algunos candidatos.