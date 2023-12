Funcionarios de Veracruz extraen dinero de obra pública: José Yunes

El precandidato a la gubernatura por la oposición José Francisco Yunes Zorrilla acusó que funcionarios de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez están extrayendo recursos públicos, a través de la obra pública y de los contratos de servicios.

Dijo que para ello utilizan empresas factureras y otros esquemas dentro de la iniciativa privada para saquear recursos.

Esto lo mencionó, al reunirse con el grupo político que encabeza el panista Joaquin Guzmán Avilés, donde lo acompañaron la ex alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero; el ex diputado federal, Ricardo García Guzmán; el ex dirigente estatal de Morena, Gonzalo Vicencio y la actual diputada local Nora Jessica Lagunes.

José Yunes Zorrilla reconoció el liderazgo de este grupo y la vigencia del mismo, no de ahora, sino desde hace muchos años debido principalmente a que ha dado resultados a las problemáticas de distintas regiones.

Si bien, reconoció que históricamente han tenido diferencias entre PRI y PAN, ahora han encontrado coincidencias para rescatar a Veracruz por la falta de resultados y deficiencias de la actual administración.

ALISTA SU REGISTRO OFICIAL

Adelantó que el próximo 30 de diciembre se registrará oficialmente como precandidato a la gubernatura por parte del PRI y hará lo propio con el PRD y el PAN, una vez que emitan sus convocatorias a los procesos internos.

A partir de ahí durante enero dará inicio a su precamapaña sumando no solo a los liderazgos de los tres partidos, así como a la sociedad veracruzana en general.

José Yunes Zorrilla reprochó que la administración de Cuitláhuac García Jiménez fracasó en materia de seguridad, pues los veracruzanos viven con miedo.

Dijo que él no usará camioneta blindada ni traerá equipo de seguridad, al contrario se la jugará así caminando a ras de piso como lo hace la población.