Funcionarios 'condicionan' votos en Mixtla de Altamirano, acusan

Pobladores de Mixtla de Altamirano denunciaron que el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez, está haciendo entrega de apoyos, como despensas, láminas y tinacos, a pobladores que consideran van a votar por el partido Morena en las próximas elecciones, pues se sabe que su hermana Norma buscará la candidatura.

"Aquí en lo que es el Barrio Cuarto han venido tanto empleados del ayuntamiento como la señora Norma, que tenemos entendido no ha renunciado al cargo de presidenta del DIF, y han venido aquí a 9 y 10 de la noche, con los carros del ayuntamiento, porque tienen el logotipo, a entregar las despensas a las gentes que consideran son las que van a votar por ella", apuntó.

Los vecinos comentaron que son las mismas personas que han recibido esos apoyos los que les cuentan que fueron a verlos tales personas y que les hablaron de política y entregaron una despensa para que voten por ellos.

Señalaron que esos apoyos que llevan son del mismo DIF, pues con la pandemia seguramente les dieron del gobierno del estado o a lo mejor compraron del ayuntamiento para ayudar a la gente más necesitada, pero no repartieron a toda la gente y ahora son esas mismas las que anda entregando a quienes creen que van a votar por ellos.

Comentaron que además de despensas les ofrecen láminas y tinacos y el personal del DIF es el que va a las casas y anda anotando, pero los condiciona, porque les dice: "si votar por Norma te voy a dar tu rotoplas, si no, no te anoto, porque no han llegado".

Agregaron que con quienes saben que han sido críticos con la administración o saben que son de otro partido ni se les acercan.

"Andan casa por casa, pero los escogen a quienes creen que van a votar por ellos", remarcaron.