´Fuerzas políticas´ le impiden buscar una candidatura en Zongolica, afirma

La ciudadana María Sabina Martínez Pinto indicó que a pesar de que una autoridad estaría obstaculizando su derecho político a participar en la próxima contienda electoral al negarle una licencia sin goce de sueldo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para ser candidata a la diputación federal por la alianza Va por México en el distrito de Zongolica, el Instituto Nacional Electoral (INE) no acreditó que hay un motivo político.

Recordó que esa historia viene desde enero, pues fue el 22 de ese mes cuando presentó su primera solicitud de licencia y el 31 en el Consejo Nacional del PRD salió aprobada su candidatura "y se hizo público el tema".

Señaló que pasaron los 15 días hábiles que tienen las autoridades para contestarle, por lo que el 19 de febrero hizo otro oficio para darle seguimiento al primero e inició su procedimiento sancionador ante el INE.

"El INE me contestó que no era autoridad y que no estaba totalmente acreditado que fuera por la razón política, que sí había un tema de violencia laboral pero no se acreditaba el tema político. ¿Qué hizo el INE?; le mandó el documento a la Contraloría General del Estado de Veracruz para que ellos informaran al INE en México pero también para que le dieran un cauce a la demanda que yo estaba haciendo", abundó.

Desde entonces, dijo, no ha habido ninguna respuesta, por lo que esta semana presentó otra solicitud con copia al gobernador, al secretario de Seguridad Pública, a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda vez que una autoridad está obstaculizando e impidiendo su derecho político a participar en la próxima contienda.

Recordó que se trata de un delito grave en el que incluso hay sanciones administrativas y penales, y es delicado porque México ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos y es claro lo que se establece en esos tratados, ya que ninguna autoridad puede obstaculizar sus derechos a un ciudadano o ciudadana, que es lo que, afirma, está ocurriendo en su caso.

Descartó renunciar, pues tiene 17 años laborando en la SSP y es una dependencia a la que quiere y conoce y en la que ha estado en diferentes áreas y no pide nada fuera de la ley.

"Podría ser una opción, pero no considero que sea la más justa para mis intereses", acotó.

Martínez Pinto señaló que para ella está claro que esa negativa a licencia obedece a intereses políticos, pues hay otras personas que han solicitado ese permiso y no se les ha negado e incluso la SSP le dijo que no era procedente por cuestiones de operatividad, cuando hace año y medio se le retiró de la capacitación a personal operativo en temas de derechos humanos, género y uso gradual de la fuerza, por lo que el argumento que le dan no es creíble.