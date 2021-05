flamazo_deja_a_mujer_con_quemaduras_en_poza_rica;_gasera_se_deslinda

Se trata de la señora Teodora Santiago Ramírez de 66 años de edad, quien al momento del incidente se encontraba cocinando unos tamales en un fogón.

La joven Claribel Cerda Ávila, nieta de Teodora, declaró que el accidente se originó porque los trabajadores de Gas Fast omitieron las medidas de seguridad, pues las maniobras para rellenar el tanque las realizaron a escasos metros de un fogón encendido.

Segundos antes del flamazo, los familiares de la mujer se percataron de que había una fuga de gas entre la pipa y el cilindro; sin embargo, los obreros continuaron con el trabajo hasta que ocurrió el estruendo.

"Se puede ver ahí en el cilindro que dejaron conectado parte de una válvula de la manguera que ellos manejan, y pues no fue culpa de nosotros. Sino que al parecer se les zafó la válvula, no lo controlaron a tiempo y eso fue lo que hizo que se expandiera todo el gas, y el flamazo que se dio", expuso Claribel, al lamentar que la gasera no se ha responsabilizado del incidente.

El fuego alcanzó más de dos metros de altura, quemando bolsas, cableado, mangueras y hasta un ave que se encontraba cerca del sitio. Las plantas y hojas de algunos árboles también fueron afectadas.

Los hechos ocurrieron por la tarde del martes 18 de mayo, aproximadamente a las 17:45 horas en la calle Rafael Suárez Ruiz.

Al ver lo sucedido los empleados sofocaron el fuego con un extintor e inmediatamente dejaron el sitio para evadir responsabilidades.

