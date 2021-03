Fiscales encubren a culpables de desaparición forzada, acusan

Este viernes 19 de marzo se cumplieron cinco años de la desaparición forzada de tres jóvenes de Papantla. Sus familiares declararon que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) les negaron el derecho a la apelación de la sentencia condenatoria que recibieron los ex policías municipales involucrados en el caso.

La señora Blanca Ninfa Cruz Nájera afirmó que la fiscal de distrito, Adriana Hernández Rubio y el juez de enjuiciamiento comisionado al juzgado de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial VI, Rubén Reyes Rodríguez, no respondieron a las solicitudes del recurso procesal para rectificar el fallo que permitió que a los ex uniformados les redujeran la condena de 30 a 17 años de prisión por la desaparición de Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo.

"Ya apelamos, pero como le repito, la licenciada, la Fiscalía no nos ha resuelto nada. Yo le he estado marcando, mandando mensajes y me ha dicho (Adriana) ´oiga, yo conozco mi trabajo y usted no me va a decir qué es lo que tengo que hacer´", reprochó el padre de Luis Humberto, quien consideró que la justicia para las familias es a medias porque después de cinco años siguen sin saber del paradero de los adolescentes.

Blanca Ninfa, madre de Alberto Uriel, aseguró que, durante las últimas audiencias, el juez Rubén Reyes le exigió que retiraran a los familiares que protestaban frente al edificio de la Ciudad Judicial de Papantla o de lo contrario amenazó con suspender las audiencias para retrasar la reposición del proceso en contra de los ex policías.

Los familiares de las tres víctimas recriminaron que a pesar de que los ex elementos estén en prisión siguen sin revelar dónde y a quiénes entregaron a los jóvenes, desaparecidos el pasado 19 de marzo del 2016.