Filtros sanitarios en Córdoba revelan a conductores con fiebre

En los cuatro días que se llevan de aplicar los filtros sanitarios en las entradas del municipio de Córdoba se ha detectado al menos a diez conductores con fiebre de hasta 41 grados, indicó el director de Protección Civil, José Sierra Silva.

Explicó que en esos casos lo único que pueden hacer es regresar a los trabajadores a sus bases, pero no los pueden apoyar con el traslado pues no tienen el equipo y personal para realizar esa labor.

"Como Protección Civil no podemos hacer más que regresar a los trabajadores cuando han sido detectados con temperatura de hasta 41 grados. No podemos trasladarlos porque no contamos con el equipo y no queremos que se repitan casos como el de Puebla, donde elementos de Protección Civil resultaron infectados, por lo que ya se acordó que las ambulancias del grupo Sirena no se ocuparán para el traslado de pacientes con COVID-19", comentó.

Sierra Silva mencionó que al menos dos casos diarios se detectan, principalmente de gente que proviene de Ciudad de México, Puebla, el puerto de Veracruz y Tehuacán, en su mayoría transportistas de productos comestibles y paquetería.

Resaltó que se está haciendo un llamado a las empresas para que chequen el estado de salud de sus conductores, pues es una irresponsabilidad que circulen estando enfermos y más por la posibilidad de que pudieran padecer el COVID-19.

Comentó que en los filtros sanitarios se cuenta con el apoyo de elementos de la policía municipal, aunque reconoció que no hay personal presente de la Jurisdicción Sanitaria, que serviría de apoyo para canalizar esos casos.

El director de PC municipal reconoció que la gente sigue en desobediencia civil, sin hacer caso a permanecer en sus casas, por lo que sería conveniente que se pudieran equiparar las multas del Bando Municipal y de Buen Gobierno a esta situación y sancionar a quienes anden en la calle sin una razón de fuerza.