Tuxpan celebró fiestas patrias sin Ley Seca

A pesar que en otros municipios se estableció la Ley Seca por las fiestas patrias, en el municipio porteño no se aplicó, pero si se restringieron los eventos masivos y el desfile conmemorativo que cada año se lleva a cabo en esta ciudad.





Ante ello, todos los negocios y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en la demarcación expendieron sin problema alguno este tipo de productos, al no establecer ventas limitadas por persona.





Sin embargo, las autoridades de Comercio estuvieron realizando rondines para verificar que las fiestas patrias no provocarán aglomeraciones ante el riesgo de contagio.





Oliver García, titular de esta área, apuntó que se estuvieron haciendo recorridos en todos los establecimientos comerciales entre restaurantes, comercios en general, en aquellos de venta de bebidas y demás.





La finalidad fue verificar que todos los negocios estuvieran cumpliendo, principalmente con los protocolos sanitarios establecidos, ya que de lo contrario pueden ser cerrados, pues la pandemia continúa y se debe de continuar con todas las medidas pactadas.





No obstante, ha sido la renuencia de la ciudadanía a las recomendaciones, la que ha provocado que se incumplan con los protocolos, ya que no quieren acatar y ello ha propiciado que, a pesar de estas, se siga llevando una vida como si no existiera el COVID-19.