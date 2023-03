No habrá impunidad tras homicidio de Ex Diputado Alexis y su hijo: FGE

Con la finalidad de que no quede impune el artero ataque armado cometido la tarde de este domingo en la Colonia Centro, de Tezonapa, que cobro la vida del ex diputado local Alexis Sánchez García y de su pequeño hijo de 7 años, la Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos y asegura que no habrá impunidad para quienes cometieron estos homicidios.

Mediante un breve comunicado la Fiscalía General del Estado, que encabeza Verónica Hernández Giadáns, informó que ya se inició una carpeta de investigación por los lamentables hechos suscitados en la calle Miguel Hidalgo, de la Colonia Centro de la ciudad de Tezonapa, en la que perdieron la vida el ex legislador Alexis Sánchez García y su hijo menor de edad, de identidad resguardada.

Así mismo confirmó que la esposa del ex congresista se encuentra recibiendo atención médica, descartando con ello que haya perdido la vida al interior de un nosocomio.

FGE iniciaran investigación

La dependencia estatal de impartición de Justicia dejó en claro que, Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, realizan las diligencias de ley para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables.

Por último, el comunicado detalla que la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns dejó en claro que no habrá impunidad para quienes cometieron estos homicidios.

Como se recordará, hombres desconocidos armados ejecutaron a balazos al ex diputado local Alexis Sánchez García y a su hijo de tan sólo 7 años de edad, cuando circulaban en las inmediaciones de la Colonia Centro, de Tezonapa límites con el Municipio de Cosolapa, Oaxaca; el ataque también dejó dos femeninas lesionadas, la esposa del ex congresista y su cuñada, mismas que reciben atención médica en un nosocomio integral.