En riesgo familias de Casas GEO en Coatzintla

Familias que aún habitan en el fraccionamiento Geo Villas, en Coatzintla, temen una tragedia que ponga en riesgo su integridad patrimonial pero sobre todo física con los deslaves que se siguen presentando en este sector habitacional que quedó en el abandono y sin certeza jurídica.

Desde el 2009 el corporativo Geo comenzó con la entrega de casas en lo que denominó Geo Villas del Real y en donde actualmente hay situaciones precarias en desarrollo urbano y sobre todo un riesgo para sus habitantes.

Con las lluvias registradas el pasado fin de semana se presentaron más deslizamientos que pone en peligro a más familias y ahora son habitantes de la avenida Palmas en donde hay riesgo de colapso de al menos cinco edificios en donde habitan más de 35 familias.

Varios edificios de este sector habitacional están en el abandono por la falta de servicios públicos pues aunque fue construido desde el 2009 no se logró la municipalización y el corporativo constructor evadió responsabilidad.

3 mil familias

Son cerca de 3 mil familias que en su mayoría no tienen certeza jurídica, pues pocos lograron la escrituración y al ser un desarrollo inmobiliario particular no hay responsabilidad en autoridades estatales y municipales.

Por parte del gobierno local se les han brindado recomendaciones en materia de protección civil y apoyado en diferentes gestiones, sin embargo el riesgo es latente.

En años anteriores algunos edificios fueron desalojados por este tipo de deslizamientos que pone en riesgo de derrumbar.