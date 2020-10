Familiares exigen justicia para Luis Fernando en Chocamán

Exigiendo justicia para Luis Fernando Falcón Hernández, quien perdió la vida durante el robo de una camioneta donde viajaban tres trabajadores de la Secretaría del Bienestar, familiares y amigos bloquean la carretera estatal San José Neria- Chocamán, además de que exigieron que no intenten criminalizarlo.

"Queremos justicia para Fernando Falcón el muchacho iba a trabajar, la versión que nos dan ahorita que iba a robar la camioneta de Bienestar, el muchacho era un trabajador de Súper Pollo, pasó a la camioneta y fue adrede que lo tumbó porque no hay ningún derrapón de nada, fue adrede y culpó a esa persona (Servidor de la Nación), de hecho lo tenían detenido los policías de Chocamán y lo dejaron libre en Fortín, no tardó ni dos horas detenido por qué cómo trabaja para el Gobierno cómo trabaja para El Bienestar, eso no está bien", así lo dijo el tío del finado Benigno Falcón Orduña.

Los familiares de: Luis Fernando Falcón Hernández de 21 años y con domicilio conocido San José Neria, lamentan que las autoridades intenten criminalizarlo e involucrarlo en un crimen que él nunca cometió.

"El trabajador del Bienestar o Servidor de la Nación argumenta que le quisieron robar la camioneta que se le cerró un carro un Chevy y se le cierra la moto. No es cierto el chamaco iba a trabajar tiene 21 años y dejó una niña en orfandad".

Los ciudadanos cruzaron un camión de carga sobre dicha carretera estatal justo a la altura del lugar conocido como La Incubadora, exogie do justicia y afirman no se retiraran hasta que exista Justicia, incluso dijeron que de no obtener una respuesta favorable, bloquearían la caseta de peaje 045 de Fortín de las Flores.

Agregaron que tras el accidente, el papá del joven que estaba tirado en la cuneta, intento verlo y prenderle una veladora y los Policías Municipales de Chocamán lo agredieron, "Le pegaron y a un compañero que iba a con él, hasta sangre le sacaron de la nariz y le quitaron su teléfono, enmedio del dolor todavía fuimos agredidos por los Policías de Chocamán".

Así mismo acusaron a los elementos de la Policía Municipal de haber engañado a los detectives de la Policía Ministerial, al decirles que tenían escasos minutos de haber llegado al lugar del accidente, cuando ellos llegaron desde las 7 de la mañana y en esos entonces ya eran las 9.

Mientras que el cuerpo fue levantado hasta las 10 de la mañana, una vez que las autoridades de la Fiscalía Regional y Peritos efectúaban el levantamiento del cadáver.

Cabe recordar que el robo de una camioneta Nissan en donde viajaban tres Servidores de la Nación sobre la carretera federal San José Neria- Chocamán a la altura del lugar conocido como La Incubadora, ocasionó el fallecimiento de un motociclista, el cual se impacto por alcance contra la unidad robada.