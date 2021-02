Familiares de policías municipales protestan en Orizaba

Familiares de policías municipales de Orizaba protestaron en las afueras del Auditorio Metropolitano, exigiendo la liberación de los dos oficiales de la corporación local que se encuentran detenidos y a disposición de la Fiscalía Regional, además de que acusaron haber sido objeto de burlas y agresiones verbales de parte de oficiales de la Policía Estatal.

Esto durante una reunión que se celebró en el interior del Auditorio Metropolitano entre oficiales de la Policía Municipal y autoridades del ayuntamiento.

"Estamos desesperados nos acaban de decir que ya están en la Fiscalía pero ni los hemos visto y mi hermano me dice que está súper golpeado", así lo señaló la familia de Juan y Juan Carlos "N".

Los familiares de ambos oficiales aseguraron que los preventivos fueron detenidos por los oficiales de la Fuerza Civil, entre la 1 y 3 de mañana del sábado cuando se encontraban en servicio.

"En la Fiscalía no nos dejan verlos, así como los trajeron se los llevaron como si fueran delincuentes, ayer todo el día estuvimos allá en Córdoba y no sabemos nada de ellos, nos traen para arriba y para abajo y no nos han dicho nada ni siquiera los hemos visto".

Debido a que la reunión se efectuó a puerta cerrada en dicho auditorio alrededor de las 13:00 horas, las familias de los oficiales tuvieron que aguardar en las afueras, mismas que presuntamente fueron agredidas verbalmente por los oficiales de la Policía Estatal.

"Pasan en la patrulla y nos mientan la madre, usted cree que eso sea correcto, son unos vulgares sin preparación, no los queremos acá, que se larguen", dijeron.