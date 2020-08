Familia de Agua Dulce entrega a PC un cocodrilo que tenían de mascota

Una familia de la colonia El Muelle, entregó a la unidad de Protección Civil, un cocodrilo de casi dos metros y un peso superior a los 38 kilogramos, luego de cuidarlo por más de 12 años.

Explicaron que el ejemplar de la especie ´moreletti´, lo cuidaron desde que tenía meses de nacido, pero creció tanto, que reconocieron que ya representa un verdadero peligro, más aún que ahora hay niños en la casa.

A pesar del riesgo que corrió la familia debido que éste tipo de reptiles no pueden ser domesticados, lamentaron que ya no pudieran tenerlo en su patio, por lo que no tuvieron otra opción que entregarlo a la unidad de Protección Civil.

Durante la entrega, lamentaron que ya no volverían a tener ningún contacto con el reptil, a quien le tenían mucho cariño, pero consideraron que era mejor que fuera llevado a una región con otros de su misma especie.

Aún cuando el animal permaneció por más de una década en cautiverio, no tendrá ningún problema para la búsqueda de comida, debido a la forma en la que era alimentado en la vivienda.

El personal tras revisar el cocodrilo determinó que gozaba de buena salud, no presentaba ninguna herida y su piel estaba muy bien cuidada, por lo que horas más tarde fue liberado en una zona que cumple con todas las características de su habitad, sin que se revelara la ubicación para evitar que los cazadores furtivos lo quieran atrapar.