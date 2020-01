'Falta de oportunidades en zonas serranas lleva a menores a consumir drogas'

La diputada federal por el Distrito XV con cabecera en Orizaba, Dulce María Corina Villegas Guarneros, dijo que debido a que las escuelas se encuentran en total abandono los niños de los municipios serranos pierden las esperanzas de superarse e inician con problemas de drogadicción.

"No tengo el número exacto; sin embargo es en toda la zona de las altas montañas. Los niños que van a la escuela observan el abandono total y al no tener una ilusión empiezan con la adicción a una sustancia", afirmo.

Reveló que las zonas más críticas son los municipios de Coscomatepec, Alpatlahuac y Calcahualco, por lo que para este próximo periodo legislativo meterán iniciativas relacionadas con la niñez, pesca y discapacidad.

"Las iniciativas en derechos de los niños, en el área de pesca que beneficiaria la zona de los Cabos y la Paz en Baja California".

Mencionaron que la zona de las altas montañas continúa presentando necesidades, principalmente en materia de salud y educación; "para el mes de marzo seguiremos con el Foro de Ecoturismo, que es apoyar en la zona de las Altas Montañas en el turismo".

Asimismo señalo que continuará trabajando para los jóvenes, con el objeto de que estén mejor y tengan mejores oportunidades de vida, ya que eso les dará certeza de que la delincuencia y la inseguridad bajarán, al tener ellos una oportunidad de vida.

En cuanto a la reducción presupuestal que tuvieron algunos municipios la legisladora dijo: "Mi postura es que Gobierno Federal va de manera particular a atender todos estos municipios, se está trabajando en ello y en la región con mucho más razón; algunos municipios sí tuvieron reducción, no todos, hay una iniciativa que nosotros los diputados federales metimos, en donde pedimos que se le de apoyo específico a pueblos mágicos para que el turismo se sigan fomentando, porque como saben el año pasado se cortó el recurso, y esas fueron algunas de las situaciones que se tomaron en cuenta".

Cuestionada ante la preocupación que existe entre la población por la facturación electrónia, la diputada federal dijo que no hay incertidumbre, además de no perjudicará a los ciudadanos; "habría que sentarnos a platicar con las cámaras empresariales pero yo les puedo decir que no, porque fui parte de esas mesas de trabajo y no va a haber problemas en cuanto a la facturación".