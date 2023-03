Falta de médicos sigue lacerando al país y a Veracruz: Huerta

El delegado federal de Programas para el Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, admitió que la falta de especialistas médicos sigue lacerando al país y Veracruz no es la excepción, ya que esto se ve reflejado en áreas de suma importancia domo es la oncología pediátrica.

"Hemos dicho que hay un déficit de más de 100 mil médicos en el país; faltan desde pediatras, obstetras y ya ni te habló de otras especialidades por ejemplo en oncología pediátrica en Veracruz, si acaso hay uno o dos.

"Necesitamos mucho la formaciónm de ahí las escuelas de medicinam por eso todo lo que se está haciendo incluyendo a traer médicos de otros países que puedan ayudarnos", dijo.

El funcionario federal reconoció que en estos esfuerzos de seguir fortaleciendo la salud se ha buscado la recontratación de médicos jubilados "que no significa que no sepan", tienen una gran aportación ante la formación académica que tuvieron, los cuales se destacaron por "escuchar el cuerpo humano" y saben curar mejor.

"Eso no quiere decir que no sepan; es como en Pemexm están contratando a jubilados porque de alguna manera es un mecanismo de fortalecer la salud del pueblo, ellos saben más que muchos otros médicos que estudiaron, inclusive otra medicina que hoy no se estudia como es la del cuerpo humano.

"Hoy el médico por desgracia en los planes de estudio nada más les enseñan (...) cuántos kilos pesas, cuántos años tienes y te recetan ahí una de las transnacionales, ya del doctor Simi o de Farmacias del Ahorro".

Subrayó que por ello es necesario que se siga fomentando entre las nuevas generaciones de profesionales de la medicina los valores; "por ello que también se trabaja desde la Universidad Benito Juárez cuenta con otros programas de estudios, entrando la salud en la prevención, la atención primaria en salud.

"Obviamente habrá otro nivel cuando se requiera otra atención médica obstétrica, medicina general, pediatría, pasan a ese nivel y ya luego en el tercer nivel es la medicina especializada pero todos atendemos de manera universal".