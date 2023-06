Falta de agua, problema que seguirá empeorando; lluvias no lo resolverán

Un llamado a la población para prevenirse hizo el ambientalista Ricardo Rodríguez Deméneghi, ya que señaló que el problema del agua irá empeorando, complicado por los intensos calores y las fuertes lluvias que no solucionarán la escasez porque caerá demasiado líquido en poco tiempo.

"Estamos acostumbrados a que caigan 10 milímetros de agua por día en la temporada de lluvias, ahora pueden caer 100 en una hora, mucha agua en poco tiempo, lo que no permite a la tierra drenarla y canalizarla a los ríos de respuesta rápida, barrancas y cañadas", indicó.

Rodríguez Deméneghi mencionó que en esta temporada de lluvias se tendrán dos situaciones contrarias; por un lado, el calor extremo y también lluvia torrencial, que generará deslaves y bloqueo de caminos, inundaciones y pérdida de cultivos.

Recordó que desde principios de siglo los ambientalistas vienen anunciando la pérdida de capacidad de agua para las zonas urbanas, rurales y agrícolas, y cada año ha dado a conocer el número de días que se calcula no habrá agua corriente.

"En el 2010 llegamos al punto de que medio año no tuvimos agua en nuestro domicilio, pero que son más de 150 días, y esto generaba una alerta pero no había preocupación, pero ya para este 2023 anunciamos 214 días sin flujo constante.

"Fuimos desmentidos por las autoridades, como si fuera un punto de discusión, no un punto de solución y salvamento", expresó.

¿Acostumbrarse a vivir sin agua?

El ambientalista destacó que el problema es inmenso pero pasa inadvertido, porque la mayoría de los ciudadanos tiene en sus casas sistema de captación y almacenamiento de agua como son los tinacos.

También la gente se está acostumbrando a no tener el líquido y dicen "bueno, hoy cayó agua y mañana no va a haber", pero no debería ser, se tendría que tener esa disponibilidad las 24 horas todos los días de la semana.

Recordó que actualmente se mantiene una sequía extrema y la canícula será en agosto, por lo que la gente debe comenzar a contar con sistema de captación como garrafones o tinacos de 200 litros, que cada vez son más baratos, y empezar a "cosechar agua".

El ambientalista indicó que si en un tinaco de 200 litros se le pone un litro de cloro de cualquier marca, se tapa y se pone a resguardo del sol, se tendrá líquido con calidad asegurada para uso doméstico.

Rodríguez Deméneghi invitó a la población a no alarmarse, pero sí prepararse para esta temporada de lluvias, tapar las goteras que halla en losas y láminas y asegurar las cosas que se puedan volar, porque habrá también fuertes vientos.