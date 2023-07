Habitantes de colonia de Orizaba se manifiestan por la falta de agua

Molestos por la falta de agua, de la cual carecen desde el pasado lunes, decenas de habitantes de las unidades Haciendas I y II bloquearon Camino Nacional la tarde de este viernes a la altura del lugar conocido como La Ceiba.

Mencionaron que el problema al parecer se debió a una retroexcavadora que rompió la tubería en San Buenaventura y provocó una fuga.

Los pobladores señalaron que debido a que no cuentan con una sola gota del vital líquido, se han visto obligados a comprar pipas, para lo cual se agrupan varios vecinos, pues una pipa les cuesta 950 pesos.

Señalaron que la titular de la CAEV, Karel del Carmen Salas Baca, es la fecha en que no manda una sola pipa, no soluciona el problema y no les da la cara.

"Somos más de mil familias, con criaturas, personas de la tercera edad y no tenemos agua ni para el sanitario, a estas alturas no tenemos ni gota de agua. CAEV, la licenciada Karel no nos da la cara, ni una pipa. El ingeniero Carlos García nos manda a decir en un mensaje que no nos daba pipas porque el problema se resolvía y es el problema que no nos han resuelto nada", apuntó la señora Patricia Martínez.

Cabe mencionar que al lugar de la protesta se presentó una empleada de CAEV, no la titular, quien le dijo a la gente que la falta de agua se debía a una tubería que estaba tapada y que si querían "vayan a presionar a mis trabajadores".

Ante ello, los inconformes solicitaron la presencia del alcalde, quien tampoco se presentó, por lo que advirtieron que acudirán este sábado a manifestarse al evento que se realiza en el parque frente al palacio municipal.