falso_que_se_tenga_un_problema_ambiental_por_la_siembra_de_aguacate:_hugo_trujillo

"El aguacate no se está sembrando mucho en la zona como para señalar que se esté perjudicando ambientalmente, por lo que solo se ven atrás otros intereses de países como China o Estados Unidos", indicó.

Noticia Relacionada Detienen a dos presuntos narcomenudistas en Córdoba

Dijo desconocer de dónde parte la idea de que los cultivos de aguacate están generando un problema ambiental, ya que su cultivo ayuda a la biomasa.

Agregó que incluso a través del programa Sembrando Vida es muy poco lo que se trabaja con ese producto.

Mencionó que atrás de ese boicot, que incluso se ha ligado al crimen organizado, hay otros intereses de tipo económico, principalmente de Estados y China, debido a que este producto mexicano lidera las importaciones.

Señaló que ambientalmente no es un cultivo que afecte, porque ni siquiera es un arbusto, sino un árbol, y no se está talando nada para sembrarlo, porque en el programa no se hace eso.

Reconoció que en el caso de la zona centro ni siquiera se consumen grandes cantidades de agua para tenerlo, pues el clima de abundante lluvia le brinda el líquido suficiente para su sustento, porque literalmente se da solo, entonces al menos en gran parte de Veracruz se ha estado consumiendo sin necesidad de más trabajo y ni siquiera es para exportar, sino para autoconsumo o consumo regional.

Agregó que hoy se ve con extrañeza que se esté boicoteando el producto mexicano por diversas causas, desde que se están talando árboles para sembrarlo, lo cual no es cierto, a otros señalamientos que van desde un alto consumo de agua y hasta el crimen organizado que extorsiona a productores.