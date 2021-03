Falso: aún no hay fecha de vacunación vs Covid en Orizaba

El delegado de Programas Federales, Rogelio Rodríguez García, puntualizó que hasta el momento no se tiene aún fecha ni sedes para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Orizaba, por lo que pidió a la población no creer en falsas publicaciones que andan circulando ni propagarlas.

"Aún estamos viendo las fechas y cómo se va a tratar el tema de la vacunación. Hay una probabilidad pero todavía no está confirmado, por eso pedimos que no e difundan esas imágenes o información falsa y no se dé alas a esos rumores, porque hasta el momento son rumores", puntualizó.

Rodríguez García indicó que esa es una información que les tiene que confirmar primero la autoridad federal y entonces se podrá difundir entre la población.

Señaló que actualmente están en contacto con todos los ayuntamientos para ver el tema de las sedes porque en cualquier momento se puede activar algún municipio y tienen que estar preparados.

Explicó que esto depende de la cantidad de las dosis que llegue

Recordó que en el tema de la vacunación participan por parte de la Secretaría de Bienestar las brigadas "correcaminos de servidores de la nación", mientras que por el sector Salud pueden ser las Jurisdicciones Sanitarias, el ISSSTE o el IMSS, mientras que para el resguardo participan Guardia Nacional y Sedena.

Con los municipios, expuso, hay una coordinación para la gestión de las sedes, pero únicamente son facilitadores en estas tareas.

"Se tienen que hacer esas precisiones porque de repente el tema de la vacunación se politiza o se sale de contexto, como está sucediendo", abundó.