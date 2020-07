Fallece nanchiteco luego de 15 días de ser atropellado

Muere adulto mayor dentro de su casa, a pesar que los vecinos de la colonia Nuestra Señora del Carmen trataron de cuidarlo y atenderlo no lograron salvarlo, en el lugar de los hechos se dio a conocer que un médico de la cruz roja local le negó el servicio.

Pedro Torres de aproximadamente 68 años de edad que antes de la contingencia se solventaba con los trabajos que realizaba de empacador en una tienda abarrotera y la venta alimentos, hace aproximadamente quince días fue atropellado por un motociclista quien al verlo lesionado lo abandonó y se dio a la fuga.

Las versiones que surgieron en el lugar causó la molestia de algunas personas derivado a la falta de dinero y el abandono en el que presuntamente lo mantuvieron sus 18 hijos, ya que esto impidió que el infortunado hombre recibiera la atención medica debida para que recuperara su salud después del accidente.

Fueron días de dolor y sufrimiento que Pedro Torres aguanto durante ese tiempo, mientras tanto los vecinos siempre buscaron la manera de apoyarlo con alimento y lo que estaba a su alcance, ya que temían meterse en problemas si entraban al domicilio, ubicado en la calle Constitución número 11 de la colonia Nuestra Señora del Carmen, y el pasado lunes escucharon los lamentos del adulto mayor y eso generó la preocupación de las personas colindantes.

Alrededor de las diez de la mañana, una mujer de nombre Mary solicitó a don Pedro abriera la puerta de su casa porque acudiría a la cruz roja para que le brindaran la atención medica, a lo que accedió el enfermo, desafortunadamente la ayuda no llego porque la doctora que estaba de guardia en la instalación le aseguró que la persona estaba enferma de COVID y no podía atenderlo, que le recomendaba llamara a Coatzacoalcos para que le brindaran la atención médica, pero que ella se debía de hacer cargo de los gastos del traslado y medicamentos porque de gratis no la atenderían.

Al tener una respuesta negativa la ama de casa regreso para hablar con su vecino, y al darse cuenta que estaba tirado en el suelo de inmediato solicito el apoyo del personal de protección civil para que a través del DIF municipal le otorgaran la atención medica al abuelo Pedro, pero cuando llego el personal a brindar el apoyo ya no contaba con signos vitales el adulto mayor.